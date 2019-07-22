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Пожары Происшествия

При пожаре в частном доме под Кинелем погиб мужчина

КИНЕЛЬ. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 22 июля, в 0:45 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Набережной в с. Покровка Кинельского района, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС Роси по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом и надворные постройки на площади 80 кв. м. В борьбе с огнем участвовали 12 человек, которые использовали четыре спецмашины. Пожар им удалось ликвидировать в 1:40.

В ГУ МЧС России по Самарской области сообщили, что при пожаре погиб мужчина. Обстоятельства возгорания и ущерб устанавливаются.

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