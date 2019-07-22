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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Спасатели Тольятти поймали у жилого дома крупную змею

ТОЛЬЯТТИ. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 22 июля, рано утром в МКУ "Центр гражданской защиты г. о. Тольятти" поступило сообщение от сотрудников полиции о том, что на придомовой территории дома 34 по ул. Ворошилова в Автозаводском районе была обнаружена змея, об этом сообщил на своей странице в соцсети facebook директор учреждения Андрей Дербенев.

Как пояснил Андрей Денрбенев, рептилию, длиной около метра, спасателям удалось поймать и доставить на свою базу. И если хозяин не найдется, то спасатели планируют передать ее специалистам по рептилиям.

По словам Дербенева, вызовы по поводу отлова рептилий в городе поступают к ним с периодичностью примерно раз в месяц.

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