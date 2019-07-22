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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

"Авиакор" и Волго-Камский банк пошли на мировую

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Авиакор-авиационный завод" признало долг в 173 млн руб. перед ОАО "Волго-Камский банк". Арбитражный суд Поволжского округа 19 июля утвердил мировое соглашение между сторонами.

Напомним, конкурсный управляющий Волго-Камского банка взыскивает с "Авиакора", АО "ЦПЛ "Авиапортал" и АО "Авиакор-сервис" солидарно долги по кредитам 2009 года. В рамках погашения задолженности арестован даже один из корпусов завода.

Банк пытается вернуть деньги с 2016 года и предпринял попытку забрать залоговое имущество в виде производственных площадок, однако суды разной инстанции отказывали ему в этом.

На днях стало известно, что "Авиакор" все же признал долг и пошел на мировую. Составлен график погашения обязательств, согласно которому завод должен рассчитаться с ВКБ до конца 2021 года. При этом не снимается обременение в виде залога на ряд корпусов предприятия.

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