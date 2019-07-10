"Авиакор" пытается снять арест с корпуса по долгу перед Волго-Камским банком

АО "Авиакор-авиационный завод" пытается снять арест с центрального комплектовочного склада оснастки. Арест был наложен в рамках погашения долгов перед ОАО "Волго-Камский банк".

Завод требует отменить постановление судебных приставов от 31 января 2019 года о наложении ареста на корпус №382 общей площадью почти 6,4 тыс. кв. м на ул. Земеца, 32. Кадастровая стоимость трехэтажного здания 1984 года постройки составляет 50,7 млн рублей.

Параллельно в судах разной инстанции конкурсный управляющий Волго-Камского банка взыскивает с "Авиакора", АО "ЦПЛ "Авиапортал" и АО "Авиакор-сервис" солидарно 140,3 млн руб. по кредитным договорам 2009 года. В обеспечение исполнения обязательств был заложен ряд объектов: агрегатно-сборочный корпус и лаборатория на Псковской, 32, центральная бойлерная, очистные сооружения, производство завода и другие.

Арбитражный суд и апелляция не разрешили отчуждать имущество "Авиакора" в связи с тем, что заложенные здания можно передать только с землей, а она находится в федеральной собственности. Согласия владельца территории на договоры залога нет. Кроме того, в корпусе №221 находится объект ГО ЧС №73.

"Судом установлено, что заложенное имущество входит в производственный комплекс предприятия и используется Обществом при выполнении государственного оборонного заказа, а соответственно, данное имущество участвует в выполнении мобилизационного задания. Т.е. без заложенных корпусов прервется производственный процесс, что сделает невозможным исполнение заключенных контрактов с заказчиками и договора на выполнение мобилизационных заданий", - говорится в постановлении 11-го арбитражного апелляционного суда.

Сейчас Волго-Камский банк пытается оспорить это решение в кассационной инстанции. При этом суды все же признали право ВКБ взыскать 1,86 млн руб. неустойки по основному долгу, в то время как истец посчитал свой убыток в 3,3 млн рублей.