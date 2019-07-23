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Происшествия

Уходивший от погони нетрезвый водитель проехал на два "красных" и заглох на рельсах

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь на воскресенье, 21 июля, в Самаре был задержан предположительно нетрезвый водитель, который пытался скрыться от сотрудников ДПС, сообщает "Ночной патруль".

Активистам поступила информация о водителе Toyota, который находится на парковке ночного клуба в районе набережной реки Волги. Совместно с экипажем ГИБДД общественники выдвинулись на место и предприняли попытку его остановить. Водитель не подчинился и началась погоня, которая чудом не закончилась трагедией. Уходя от сотрудников полиции, мужчина дважды проехал на запрещающий сигнал светофора. Затем нарушитель выехал на трамвайные рельсы, где автомобиль закрутило и он заглох.

Задержанный отрицал, что он пьян и пояснил, что от полицейских скрывался так как лишен водительских прав. Однако проходить медицинское освидетельствование он отказался.

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