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Инвестиции Экономическая политика

Компания "Волгаферт" станет новым резидентом ТОР "Тольятти"

ТОЛЬЯТТИ. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 23 июля, комиссия одобрила проект потенциального резидента ТОР "Тольятти" — компании "Волгаферт", сообщает пресс-служба регионального минэкономразвития.

Организация планирует производить 1,5 тыс. тонн гранулированного карбамида в сутки. Продукт обладает высокой добавленной стоимостью и пользуется возрастающим спросом, как в России, так и во всем мире. Инвестиции в проект составят 19,5 млрд руб., при этом будет создано 60 новых высокотехнологичных рабочих мест.

"Компания "Волгаферт" — совместное предприятие между "КуйбышевАзотом" и итальянской компанией, которая приходит к нам с технологиями и деньгами. Это высокомаржинальный проект, который за семилетний срок льготного периода сгенерирует более 200 млн отчислений в бюджеты Тольятти и области", — подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

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