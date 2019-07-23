Общественный транспорт из Кошелев-Парка пустят к 1 сентября

Общественный транспорт и школьные автобусы из Кошелев-Парка пустят к 1 сентября. Об этом во вторник, 23 июля, в прямом эфире сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

Сейчас Кошелев-Парк отделен от Самары железной дорогой, переезд через которую действует в режиме технологического — для подвоза стройматериалов. В таком режиме по нему запрещено движение общественного транспорта.

По словам министра, недавно прилегающие к переезду улицы были переданы в муниципальную собственность и введены в эксплуатацию. Это дало техническую возможность для открытия переезда, который теперь необходимо оборудовать по нормативам.

На 26 июля намечено совещание с участием областных и городских властей, на котором будет обсуждаться открытие переезда.

В будущем под железной дорогой планируется построить тоннель для движения автотранспорта.