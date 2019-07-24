16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Волейбольная "Нова" откроет официальный сезон 17 сентября Самарские пятиборцы выиграли на первенстве мира четыре медали Дарья Касаткина снялась с турнира в Юрмале Молодежная сборная России с тремя гандболистками "Лады" в составе обыграла Словению на ЧЕ в Венгрии Анастасия Павлюченкова в двух сетах проиграла Белинде Бенчич на старте Уимблдона

Олимпийские Спорт

Волейбольная "Нова" откроет официальный сезон 17 сентября

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати

Первую официальную игру в этом сезоне волейбольная "Нова" проведет 17 сентября, сообщает пресс-служба клуба. Команда примет участие в предварительном этапе Кубка России 2019 г. памяти Константина Ревы.

Игры первого тура пройдут в Сургуте. В подгруппе с волжанами сыграют кемеровский "Кузбасс", екатеринбургский "Локомотив-Изумруд", "Тюмень" из тюменской области, магнитогорская "Магнитка" и хозяева площадки клуб "Газпром-Югра". Второй тур пройдет в Кемерово с 6 октября.

В полуфинал выйдут два лучших клуба в подгруппе и две лучшие третьи команды всех зон. Также вне зависимости от результата в полуфинале сыграют команды, имеющие в своем составе трех и более игроков сборной России задействованных на чемпионате мира 2019.

Накануне "Нова" начала подготовку к новому сезону. Утром команда собралась на новокуйбышевском стадионе "Нефтяник". После небольшого собрания игроки приступили к первой тренировке. На данном этапе будут проходить втягивающие занятия под присмотром нового тренера по ОФП Дмитрия Черного.

Состав команды на предстоящий сезон выглядит следующим образом: Константин Осипов, Максим Шульгин, Александр Чефранов, Виталий Васильев, Денис Шенкель, Андрей Титич, Тимофей Соколов, 
Сергей Бусел, Иван Козицын, Михаил Моров, Никита Еремин, Александр Моисеев.

Гид потребителя

Фото на сайте

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4