Волейбольная "Нова" откроет официальный сезон 17 сентября

Первую официальную игру в этом сезоне волейбольная "Нова" проведет 17 сентября, сообщает пресс-служба клуба. Команда примет участие в предварительном этапе Кубка России 2019 г. памяти Константина Ревы.

Игры первого тура пройдут в Сургуте. В подгруппе с волжанами сыграют кемеровский "Кузбасс", екатеринбургский "Локомотив-Изумруд", "Тюмень" из тюменской области, магнитогорская "Магнитка" и хозяева площадки клуб "Газпром-Югра". Второй тур пройдет в Кемерово с 6 октября.

В полуфинал выйдут два лучших клуба в подгруппе и две лучшие третьи команды всех зон. Также вне зависимости от результата в полуфинале сыграют команды, имеющие в своем составе трех и более игроков сборной России задействованных на чемпионате мира 2019.

Накануне "Нова" начала подготовку к новому сезону. Утром команда собралась на новокуйбышевском стадионе "Нефтяник". После небольшого собрания игроки приступили к первой тренировке. На данном этапе будут проходить втягивающие занятия под присмотром нового тренера по ОФП Дмитрия Черного.

Состав команды на предстоящий сезон выглядит следующим образом: Константин Осипов, Максим Шульгин, Александр Чефранов, Виталий Васильев, Денис Шенкель, Андрей Титич, Тимофей Соколов,

Сергей Бусел, Иван Козицын, Михаил Моров, Никита Еремин, Александр Моисеев.