Министр здравоохранения Самарской области посетил Красноярскую ЦРБ

23 июля Красноярскую центральную районную больницу с рабочим визитом посетил министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов.

Во время посещения медицинского учреждения министр ознакомился с работой рентгенологического аппарата и компьютерного томографа, которые были восстановлены после ремонта.

Почти полтора года один из двух, имеющихся в больнице рентгенологических аппаратов не использовался из-за неисправности. Это являлось причиной очередей, что создавало неудобство для пациентов. Для примера, ежедневно рентгенологическое обследование проходят около ста человек. "Сейчас аппарат отремонтировали, работают два зала, а, значит, уменьшатся очереди", — комментирует исполняющая обязанности заведующей отделения Елена Макарцева.

Обновление медицинской техники особенно важно для травматологического отделения больницы. В частности, речь идет о компьютерном томографе. После его приобретения травмотделение получило статус 2-го уровня. Это существенно расширяет возможности в плане организации качественной медицинской помощи. "Это помогает не только пациентам из Красноярского района, но больным из Елховского и Кошкинского районов, так как мы являемся межрайонным медицинским центром", — отмечает заведующая травматологическим отделением Марина Крятова. Использование оборудования позволяет также прибегать к оперативной консультации специалистов больницы им. В. Д. Середавина.

Важно отметить, что финансирование на восстановление оборудования было выделено в соответствии с планом мероприятий, утвержденных министром здравоохранения Самарской области Михаила Ратмановым, за счет нормированного страхового запаса ТФОМС.

Сам министр в ходе визита пообщался с заведующими отделений о работе оборудования, о количестве пациентов, для которых оно используется. "Чем, может быть, помочь? — обратился он к заведующему хирургическим отделением. — Если что-то нужно, обращайтесь".

В рентгенологическом отделении министр ознакомился с журналом учета пациентов.

Как пояснил Михаил Ратманов, восстановление так называемого тяжелого оборудования ведется во всех муниципалитетах региона. "После восстановления компьютерного томографа в Красноярской ЦРБ, только за первые три дня через него прошли 64 пациента", — комментирует министр здравоохранения. — Это один из последних томографов в регионе, которые нам необходимо было отремонтировать".