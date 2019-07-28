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Растениеводство АПК и пищепром

Молодое хозяйство из Верхних Белозерок осваивает земли и строит планы на будущее

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В прошлом году Армен Кургинян организовал в Верхних Белозерках Ставропольского района крестьянско-фермерское хозяйство, которое не только успешно развивается само, но и активно участвует в жизни села.

Фото: Екатерина Климова

Компания "Агропрогресс", которую возглавляет Армен Кургинян, с 2011-го до последнего времени занималась оптовой продажей семян, сельхозудобрений, средств для защиты растений и т. д. А с прошлого года диверсифицировала бизнес и открыла начало истории успешного КФХ, занявшись выращиванием зерновых и овощных культур.

По мнению директора, растениеводство — перспективное направление. Мы побывали на его полях, где 300 га озимой пшеницы, 600 га ячменя, 255 га кукурузы на зерно, 140 га картофеля, 70 га столовой свеклы и 850 га подсолнечника. Здесь 24 июля уже приступили к уборке зерновых. Плотные колосья пшеницы насчитывают до 30 зерен и, по оценкам экспертов, обладают повышенным показателем качества по белку: 16 вместо 14. Поразили и роскошные плантации цветущего картофеля, размеры клубней которого уже сейчас достигли 7-9 см в диаметре: сорт "зикура" выбран, т. к. хорош в жареном и вареном виде и хранится долго. Подсолнечник тут тоже не простой, а гибридный: его масло отличается ярким вкусом и ароматом. В следующем году в хозяйстве займутся и выращиванием сои. Наличие порядка 500 га орошаемых площадей делает это возможным. Армен Мнацаканович рассказал, что земли "Агропрогресса" пашут классическим способом, а для подпитки культур используют только селитру и жидкие органические удобрения. Важное преимущество продукции — кукуруза, подсолнечник и озимые без гербицидов. Так что спрос на продукцию достаточно высок. Причем заказчики есть как в нашем регионе, так и за его пределами.

Мы узнали, что хозяйство, которое расположено более чем на 2,6 тыс. гектарах, было принято в управление с долгами, и его пришлось поднимать. Но уже по итогам первого полевого сезона Кургиняну удалось завершить работу хоть и с небольшой, но прибылью, а также погасить долги по зарплате и паям, которые не выплатили людям бывшие хозяева. Сегодня в арсенале хозяйства, помимо сельхозтехники, имеется два склада для хранения зерновых и технических культур вместимостью по 3 тыс. тонн, а также помещение для овощей на 1,5 тыс. тонн и четыре — по 500 тыс. тонн.

В штате трудится 25 человек, не считая временных работников. Все они получают бесплатное питание в сельской столовой. Проявляет руководство "Агропрогресса" социальную ответственность и в отношении сельчан, оказывая адресную помощь школе и отдельным категориям жителей, поддерживая ветеранов, помогая администрации в проведении праздников и мероприятий. "Когда мы начинали, нас предупреждали, что будет трудно. Но мы от трудностей не бежим. В своей работе я придерживаюсь принципа — максимальное качество, а не количество. А в жизни для меня главное, чтобы была стабильность в экономике и в мире. Важно, чтобы у всех и каждого было счастье и процветание, от которых зависит и судьба нашего государства", — поделился Армен Кургинян. И такие подходы к работе позволяют хозяйству занимать достойные позиции на рынке. Кургинян считает, что государству рано или поздно придется взять на себя регулирование разницы между очень низкой отпускной фермерской ценой на сельхозпродукцию (например, 3 руб. за килограмм картофеля) и раздутыми ценами в магазинах ради социального благополучия людей.

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