Хозяйство "Победа-Агро" ориентируется на новые технологии и молодые кадры

Растениеводческое хозяйство "Победа-Агро" из Ставропольского района активно наращивает производственный потенциал. Предприятие ведет работу по увеличению охвата обрабатываемых площадей и вводу в оборот неиспользованных земель сельхозназначения.

Агрохозяйство было образовано в начале 2014 года. На старте своей работы предприятие располагало 400 га земли, сегодня обрабатывает 6 тыс. га, стремятся к 10. Как рассказал финансовый директор ООО "Победа-Агро" Дмитрий Николаев, инвестиции в землю являются одним из главных вопросов развития сельхозпредприятия, и компания нацелена на увеличение обрабатываемых площадей.

"Основной упор мы делаем на выращивание зерновых и масличных культур — подсолнечник, кукуруза, пшеница, ячмень, — сообщил Дмитрий Николаев. — Кроме того, на опытных полях работаем с горчицей и нутом". Выращивая подсолнечник, не стремятся к получению прибыли любой ценой — здесь заботятся о сохранении плодородия почв, удобряют землю и соблюдают севооборот.

Основной штат хозяйства составляет порядка 30 специалистов. Молодежь в хозяйстве есть, но в основном здесь трудятся люди достаточно зрелых лет, и в хозяйстве работают над тем, чтобы средний возраст сотрудников снижался. Благодаря госпрограмме поддержки молодых специалистов в компанию приходят выпускники аграрных учебных заведений. По мнению руководства предприятия, для наполнения АПК молодыми кадрами, необходимо усилить работу по повышению престижа аграрных профессий.

Машинно-тракторный парк хозяйства укомплектован всем необходимым для обработки полей. "За последние годы мы полностью обновили парк техники, старых машин у нас нет", — подчеркивает Дмитрий Николаев.

"Победа-Агро" активно инвестирует в развитие, в том числе с использованием заемных средств. Как отмечают в компании, сегодня стало гораздо проще с получением банковских кредитов. Руководство планирует подать заявку на получение льготного инвестиционного кредита для модернизации производственной базы.

Одной из актуальных задач является реализация продукции. "Сейчас мы ориентируемся на сбыт непосредственно конечному потребителю, в том числе зарубежному, — подчеркивает финансовый директор. — Терминал для отгрузки зернопродукции в порту Тольятти открывает новые экономические возможности для регионального растениеводства. Вдобавок к этому, у нашей компании достаточно короткое логистическое плечо для отправки зерногрузов по железной дороге".

Компания планирует наращивать собственные мощности по хранению и подработке зерна. Нехватка зернохранилищ порой заставляет продавать продукцию "с колес", что негативно влияет на отпускную цену.

"В настоящее время у нас достаточно зернохранилищ арочного типа, которые закрывают наши потребности. Но мы планируем развиваться и строить дополнительные мощности", — сказал Дмитрий Николаев. Дальнейшее развитие хозяйства планируется связать не только с выращиванием, но и с переработкой продукции — это даст более высокую добавленную стоимость и повысит рентабельность предприятия.

Говоря о текущем агросезоне, хлеборобы отмечают ряд негативных факторов, в частности отсутствие дождей в начале лета. По мнению Дмитрия Николаева, в наших условиях засуха не является экстраординарным событием: "Мы считаем, что при любой погоде нужно показывать, как минимум, средний результат по урожайности. Поэтому на первом плане у нас соблюдение агротехнологий. Уже сейчас ясно, что год не будет рекордным по валовому сбору, тем не менее мы настроены на получение хорошего урожая, в первую очередь, за счет озимых, поскольку яровые в большей мере пострадали от засухи. На этой неделе мы начали пробный обкос, массовая уборка стартует в самое ближайшее время".

Дмитрий Николаев, финансовый директор ООО "Победа-Агро":

— Сельское хозяйство давно перестало быть отстающей отраслью. Здесь внедряются современные технологии, отрабатываются инновационные методики возделывания культур. Будущее за агропромышленным комплексом — сегодня это один из мощнейших драйверов экономического развития, обеспечивающих движение вперед.