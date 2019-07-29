Главный внештатный инфекционист области: "Программа по борьбе с гепатитом С запускается в рамках ОМС"

Елена Стребкова, главный внештатный специалист по проблемам диагностики и ле­чения ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения Самарской области, рассказала о гепатите С и региональной программе по борьбе с вирусом.

— Елена, что такое гепатит С?

— Гепатит С — это поражение печени, вызванное вирусом гепатита С. Это парентеральный вирус. То есть проникает через кожу и слизистую оболочку.

— Чем он опасен?

— В 95% гепатит С протекает незаметно. Вы даже не знаете, что заразились. Обычно как бывает? Люди узнают, что болеют гепатитом С, случайно, например, при подготовке к плановой операции или при беременности. А ведь это инфекционное заболевание и передается, в том числе, от матери к ребенку во время беременности и родов.

Гепатит С может привести к развитию цирроза и рака печени. И до того как это случится, человек чаще всего об этом не подозревает — выраженных симптомов нет. Поэтому в большинстве случаев о гепатите С пациент узнаёт, когда лечит последствия вируса.

И страдает от гепатита С не только печень. Страдают многие органы. К примеру, риск смерти от сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с гепатитом С увеличивается в два раза.

— Кто находится в группе риска?

— Вирус проникает через кожу и слизистую, поэтому рискует тот, кто делает татуировки и пирсинг в нелицензированном салоне. Еще работницы коммерческого секса. Алкоголики, наркоманы. Те, кто практикуют незащищенные половые контакты.

В государственных поликлиниках врачи используют одноразовые инструменты. Поэтому невозможно сдать кровь из пальца и заразиться.

Но есть инструменты общего назначения. Один из таких — фиброгастроскоп. Это гибкая трубка с камерой, которую врач вводит через глотку и пищевод. Пациенты проходят процедуру ФГС, чтобы узнать состояние слизистой желудка. Другой подобный инструмент — фиброколоноскоп. Здесь врач использует схожую трубку, обследует слизистую толстого кишечника.

Заразиться гепатитом С возможно и на приёме у стоматолога. Поэтому важно, чтобы все используемые инструменты были стерильными.

— Как узнать, заражен ли ты?

— Один из симптомов — немотивированная усталость. Учишься, работаешь и устаешь на два часа раньше, чем обычно. Другой — боль в правом подреберье. Это может свидетельствовать о хроническом гепатите С.

В острой форме вирус протекает редко. Возможные симптомы в этом случае — появление желтухи.

Чтобы узнать свой статус, сначала сдайте биохимический анализ крови. Если показатели АлАТ и АсАТ повышены, проверяйтесь на гепатит. Для этого сдайте анализ крови на маркеры вирусного гепатита.

Мой совет: не ждите первых симптомов. Сходите и сдайте кровь — проверьте свой статус.

— Если все же заразился, можно вылечиться?

— Безусловно. Пациент проходит терапию в стационаре дневного пребывания. Пьёт таблетки один-два раза в сутки. Вылечивается за два-три месяца.

— И насколько это дорого — вылечиться от гепатита С?

— В 2015 году препараты стоили более 300 тыс. рублей в месяц. Сейчас цены падают. На сегодня цена такого препарата — от 180 тыс. рублей в месяц. Сейчас существуют различные препараты: пангенотипный или подходящие для одного-двух генотипов. Общая их характеристика — препараты прямого противовирусного действия.

— Когда лечите детей, используете те же препараты?

— Детей старше 12 лет мы лечим препаратами прямого действия. Сейчас это таблетки, которые борются только с вирусом. Такие препараты не влияют на организм.

Через пару лет мы ожидаем регистрацию препаратов прямого действия для детей 3-11 лет.

— Насколько часто заражаются гепатитом С жители Самарской области?

— Последние пять лет ежегодно выявляется около 1600 новых случаев гепатита С. Это не самый высокий показатель в стране. Точно знаю, что Самарская область уступает Ленинградской.

— Люди умирают от гепатита С?

— Гепатит С приводит к осложнениям, которые могут привести к преждевременной смерти. Например, циррозу и раку печени. От цирроза в Самарской области ежегодно умирает 1000 — 1100 человек.

— Скоро стартует региональная программа по борьбе с гепатитом С. Вы могли бы рассказать о ней подробнее?

— Программа по борьбе с гепатитом С запускается в рамках ОМС. В сентябре 40 человек пройдут терапию в Самарском областном клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД. На лечение выделено 25 млн рублей.

— Как отбирают этих 40 человек?

— Эти 40 человек — те, кто в терапии нуждаются прямо сейчас: люди, которым требуется пересадка почки или печени. Или у кого выраженный фиброз печени, его еще называют предцирроз.

Пациентов отбирает врачебная комиссия. Она оценивает медицинскую документацию пациентов со всей области, клинические показания и отбирает наиболее нуждающихся в срочном лечении пациентов.