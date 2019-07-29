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Девелопмент Строительство и недвижимость

"Лента" через суд добилась регистрации помещений гипермаркета в ТК "Гудок"

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Лента" удалось добиться добиться в Арбитражном суде Самарской области признания незаконным отказа регионального Управления Росреестра в постановке на учет помещения магазина сети, расположенного на подземном этаже ТК "Гудок". Информация об этом содержится в КАД ВАС.

Как поясняется в материалах дела, ООО "Лента" является собственником нежилого помещения в здании ТЦ "Гудок" (принадлежит группе компаний "Виктор и Ко", подконтрольной Виктору Суркову) площадью 9,82 тыс. кв м — соответствующие сведения содержатся в ЕГРН. Общество приобрело это помещение у ООО "ГудОк" в мае 2017 года.

Во время эксплуатации помещения, где находится одноименный гипермаркет, "Лентой" была произведена перепланировка, которая, как указывают представители компании, заключалась в монтаже внутренних перегородок. В результате этих работ количество помещений в принадлежащем "Ленте" объекте выросло с 16 до 140, а его общая площадь сократилась до 9,48 тыс. кв метров.

Помимо этого у наружной стены здания были установлены три погрузочно-разгрузочных площадки с перегрузочным оборудованием — доквеллерами и докшелтерами.

В связи с этим в апреле 2018 г. ООО обратилось в Росреестр с заявлением о кадастровом учете изменения площади Однако управление в регистрации отказало. Не согласившись с этим "Лента" обратилась в суд.

В доказательство своих доводов о том, что проведенные работы не затрагивали конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности здания ТК "Гудок", ООО "Лента" представило в материалы дела заключение комиссии департамента градостроительства Самара, составленное в марте 2018 года.
В нем указывается, в частности, что строительство трех погрузочно-разгрузочных площадок было предусмотрено проектом самого торгового центра. Кроме того, комиссия, согласно материалам суда, сделала вывод о том, что эти сооружения не затрагивают основные несущие конструкции здания.

В итоге суд признал отказ Росреестра в постановке объекта недвижимости на кадастровый учет неправомерным и обязал ведомство устранить допущенные нарушения в течение пяти рабочих дней со дня вступления решения в силу. 

Докшелтер (от английского dockshelter) буквально переводится как герметизатор проема. Работает по принципу шлюза, поэтому может создать комфортные условия внутри строения, в частности, для работников склада. Докшелтер должен надежно перекрывать зазоры, которые образуются между корпусом грузовика и непосредственно зоной выгрузки.

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