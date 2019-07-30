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Олимпийские Спорт

Анастасия Павлюченкова проиграла на старте турнира в Вашингтоне

ВАШИНГТОН. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова в первом круге турнира в Вашингтоне (США) в трех сетах уступила американке Кристине Макхэйл со счетом 2:6, 6:4, 5:7, пишет championat.com.

Продолжительность встречи составила 2 часа 20 минут.

В активе 28-летней уроженки Самары 2 подачи навылет, 10 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из восьми. Ее соперница выполнила 1 эйс, трижды ошиблась на подаче и сделала 7 брейков.

За выход в четвертьфинал Макхэйл поборется с победительницей матча Чжу Линь (Китай) — Кэти Макнелли (США, WC).

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