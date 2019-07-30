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Олимпийские Спорт

Дарья Касаткина прошла во второй круг турнира в США

ВАШИНГТОН. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина, получившая "уайлд-кард" от организаторов турнира в Сан-Хосе (США), вышла во второй круг, обыграв действующую чемпионку представительницу Румынии Михаэлу Бузэрнеску со счетом 6:2, 6:2, пишет championat.com.

Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.

Дарья один раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Касаткина поспорит с украинкой Элиной Свитолиной, посеянной под первым номером.

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