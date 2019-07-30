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Самарский "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан" успешно стартовал с Плесецка

АРХАНГЕЛЬСК. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Во вторник, 30 июля, ракета-носитель "Союз-2.1а" производства самарского РКЦ "Прогресс" со спутником "Меридиан" успешно стартовала с космодрома Плесецк, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Пуск состоялся в 08:56 мск, подготовительные операции прошли штатно. В 09:05 "Меридиан" с разгонным блоком "Фрегат" отделился от третьей ступени. Через несколько часов космический аппарат вывели на расчетную орбиту. Контроль старта и полета ракеты вел автоматизированный наземный комплекс управления космическими аппаратами.

Это третий пуск "Союза-2" с Плесецка в 2019 году. Предыдущий состоялся 10 июля, тогда на орбиту вышли четыре военных спутника.

Спутник связи "Меридиан" изготавливает компания "Информационные спутниковые системы" (ИСС) имени Решетнева в интересах Минобороны. Срок активного существования на орбите составляет семь лет.

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