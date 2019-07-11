Самарский "Союз-2.1в" успешно стартовал с Плесецка

В среду, 10 июля, в 20:14 мск с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических войск ВКС проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с блоком из четырех космических аппаратов в интересах Минобороны России, сообщает Роскосмос.

Старт ракеты-носителя производства самарского РКЦ "Прогресс" и выведение космических аппаратов на расчетные орбиты прошли в штатном режиме.

Через три минуты после старта ракета-носитель была принята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра им. Германа Титова. В расчетное время космические аппараты были выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами Минобороны России.

"Космические аппараты предназначены для исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки искусственных и естественных факторов космического пространства, юстировки радиолокационных средств Воздушно-космических сил", — уточняют в Роскосмосе.