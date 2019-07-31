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Пассажиры экстренно севшего в Курумоче самолета вылетели в Тюмень резервным бортом

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Пассажиры самолета Sukhoj Superjet-100 авиакомпании "Азимут", экстренно севшего в самарском аэропорту "Курумоч", вылетели по маршруту в Тюмень, сообщили interfax-russia.ru в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры.

"В 8:30 (7:30 мск) пассажиры вылетели в Тюмень на дополнительно предоставленном авиакомпанией "Азимут" самолете Sukhoj Superjet-100", — сказал собеседник агентства.

Напомним, в среду, 31 июля, в 03:17 в аэропорту "Курумоч" совершил экстренную посадку самолет Sukhoj Superjet-100 в связи с вибрацией двигателя. Он следовал по маршруту "Краснодар — Тюмень". На борту находилось 97 человек.

По данным источника, во время полета экипаж экстренно связался с диспетчерами и доложил о вибрации в двигателе. Позже левый двигатель вышел из строя. Было решено совершить посадку в Самаре. Лайнер удалось благополучно посадить с одним работающим двигателем.

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