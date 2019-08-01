Александр Гришатов: "Самара единственный город в России с таким количеством бесхозных теплосетей"

Самара лидирует в стране по количеству бесхозных теплосетей, об этом в интервью Волга Ньюс рассказал директор Самарского филиала "Т Плюс" Александр Гришатов.

"Самара единственный город в России с таким количеством бесхозных сетей. Их в городе более 30 км. Плюс муниципальных сетей более 200 км и наших — 200 км с небольшим", — привел он цифры.

По данным компании, износ "ничейных" сетей достигает порядка 90%.

По словам Александра Гришатова, в регионе создана рабочая группа при министерстве энергетики и ЖКХ, которая по поручению губернатора решает судьбу муниципальных и бесхозных сетей.