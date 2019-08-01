В Самаре оштрафовали двух авиапассажиров - хулиганов

В Самаре транспортные полицейские составили протоколы на двух авиапассажиров. Об этом сообщает УТ МВД России по ПФО.

Сначала помощь полицейских потребовалась на борту авиалайнера, летевшего из Душанбе в Самару.

Пьяный 40-летний житель Санкт-Петербурга нарушал общественный порядок, нецензурно ругался, ходил по салону во время снижения, мешал пассажирам и не реагировал на замечания бортпроводников.

В отделе полиции он отказался проходить медосвидетельствование. В отношении дебошира составили протокол по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").

Кроме того, полицию пришлось вызвать и капитану самолета авиарейса Москва — Самара. На борту 48-летний житель Самарской области нарушал правила поведения, нецензурно бранился, размахивал руками, не реагировал на замечания, проявлял явное неуважение к обществу. У мужчины возник конфликт с женщиной на соседнем с месте, из-за того, что он хотел лететь рядом со знакомым. В отношении него также составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").

Нарушителей оштрафовали на 1500 и 500 рублей.