"АКОМ" включен в перечень производителей регионального значения

Министерством промышленности и торговли Самарской области завершен квалификационный отбор производителей регионального значения, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК).

КППК — это программа деятельности организации до 2024 года, направленная на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства, реализации и экспорта продукции. Разработка и выполнение КППК являются ключевыми инструментами реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Организациям, реализующим КППК и заключившим соответствующие соглашения с Минпромторгом России, предоставляется доступ к механизмам льготного кредитования, что позволит субсидировать 4,5% от банковской ставки по кредитам, взятым с целью развития экспорта. Также начиная с 2020 года наличие КППК будет обязательным условием для всех случаев субсидирования предприятий (субсидии на транспортировку продукции на экспорт, на выставки за рубежом и др.).

В результате после обработки заявок предприятий Самарской области, АО "АКОМ" было включено в перечень производителей регионального значения.

В августе 2019 года межведомственной комиссией будет утвержден и опубликован Единый перечень организаций РФ, реализующих КППК, итоговая прогнозная цифра — 700-750 компаний. Затем планируется заключение соглашений организаций, вошедших в Единый перечень, с Минпромторгом России о реализации КППК. Всего от российских предприятий поступило 860 заявок.

Включение АО "АКОМ" в перечень производителей регионального значения подтверждает высокий потенциал и компетенции компании.