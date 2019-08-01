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Здравоохранение Общество

В больнице Пирогова пациенты учатся ходить после инсульта с помощью виртуальной реальности

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Уже 400-й пациент прошел курс реабилитации после инсульта с помощью тренажера ReviVR, который разработали ученые Самарского государственного медицинского университета.

Первая партия тренажеров поступила в самарские больницы для клинических испытаний осенью прошлого года. Сейчас их применяют в штатном режиме. Так, в неврологическом отделении больницы Пирогова реабилитацию с помощью тренажера за неделю проходят 18-20 человек.

"Этим аппаратом мы пользуемся в течение года, — рассказал заведующий неврологическим отделением для больных с нарушением мозгового кровообращения больницы Пирогова Евгений Эйдлин. — Он используется для ранней реабилитации пациентов. То есть буквально со второго дня в остром периоде пациент попадает в виртуальную реальность, где имитируется ходьба в различных местах: озеро, лес. Это помогает достаточно быстро восстановиться за счет визуального ряда и тактильной стимуляции".

Нейротренажер ReviVR состоит из пневмоманжет, компрессорной установки, очков виртуальной реальности и специального программного обеспечения, с помощью которого пациента погружают в виртуальную среду. Во время реабилитации человек видит себя от первого лица в вертикальном положении. Он самостоятельно "ходит" по открытому пространству, слышит и ощущает свои шаги за счет тактильного воздействия на стопы. В результате активизируются определенные группы мышц, которые стимулируют мозговую активность, и тело "вспоминает", как нужно двигаться. За счет стимуляции мозговой активности восстанавливаются нейронные связи.

"Во время традиционного занятия ЛФК мы говорили пациенту: "Представьте, что вы идете, представьте, что вы подняли руку" и так далее, — рассказывает реабилитолог, логопед неврологического отделения для больных с нарушением мозгового кровообращения больницы Пирогова Наталья Литвякова. — А здесь пациент погружается в эту среду, и ему ничего не надо представлять".

Курс реабилитации длится 10 дней, продолжительность занятий — от 2 до 10-12 минут.

Серийный выпуск тренажеров ReviVR планирует начать корпорация "Ростехнологии". Соответствующее соглашение с Самарской областью подписано в мае 2019 года.

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