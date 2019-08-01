Дмитрий Азаров принял участие в торжествах по случаю 265-летия Серафима Саровского

В четверг, 1 августа, в селе Дивеево Нижегородской области проходят Дни памяти Серафима Саровского. На торжества прибыл патриарх Московский и всея Руси Кирилл, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Нижегородского региона Глеб Никитин.

Напомним, что в этом году исполняется 265 лет со дня рождения преподобного Серафима Саровского, мощи которого находятся в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. Сегодня, в день второго обретения мощей святого, патриарх отслужил литургию на Соборной площади монастыря.

В Благовещенском соборе совместно с Его Святейшеством Дмитрий Азаров принял участие в создании мозаики из смальты. Кроме того, губернатор обсудил с патриархом вопросы духовно-исторического наследия губернии, а также его визит в Самарскую область, который ожидается на Рождество Богородицы. В рамках поездки патриарх планирует провести богослужение в Софийском соборе на 4-й очереди набережной Самары, который был открыт для прихожан осенью прошлого года.

Сегодня же полпред президента и патриарх Кирилл обсудили актуальные для регионов ПФО вопросы духовно-нравственной сферы. Игорь Комаров рассказал о развитии православных образовательных учреждений и молодежных православных организаций. Одно из таких уникальных учреждений находится в Тольятти, где уже продолжительное время работает комплекс православных учебных заведений: гимназия, училище и институт.

"Мы продолжим поддерживать эти проекты. Убежден, что при вашей поддержке они смогут стать примерами для всей России", — отметил Игорь Комаров, обращаясь со словами благодарности к Его Святейшеству.