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Хоккей Спорт

ХК "Лада" заключил контракт с нападающим Филиппом Толузаковым

ТОЛЬЯТТИ. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ХК "Лада" заключил контракт на год с нападающим "КРС-ОЭРДЖИ" Филиппом Толузаковым.

В минувшем сезоне Толузаков в 53 матчах набрал 47 (27+20) очков, 14 минут штрафа и стал лучшим бомбардиром китайской команды.

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