ХК "Лада" заключил контракт с нападающим Филиппом Толузаковым

ХК "Лада" заключил контракт на год с нападающим "КРС-ОЭРДЖИ" Филиппом Толузаковым.

В минувшем сезоне Толузаков в 53 матчах набрал 47 (27+20) очков, 14 минут штрафа и стал лучшим бомбардиром китайской команды.