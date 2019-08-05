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В Самаре из-за угрозы пожара из жилого дома эвакуировали 19 человек

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 4 августа, в Самаре горели надворные постройки, пламя с которых в любой момент могло перекинуться на стоящий рядом двухэтажный многоквартирный дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Вызов с ул. Чапаевской, 66 поступил в ЦУКС в 20:28. К моменту прибытия пожарных строения горели на площади 50 кв. метров. Из дома эвакуировали 19 человек, в том числе шесть детей. В результате оперативных действий, угроза распространения пожара на жилой дом была снята.

На месте пожара работали 22 огнеборца и шесть единиц техники. В 21:17 огонь был ликвидирован. Пострадавших нет.

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