ВТБ в Самаре выдал 200 млн рублей на ипотеку с господдержкой

Банк ВТБ в Самарской области за шесть месяцев 2019 года провел 90 сделок на 200 млн рублей в рамках программы "Ипотека с господдержкой". Всего на территории России банк выдал порядка 3,2 тысячи жилищных кредитов почти на 10 млрд рублей.

Программа льготной ипотеки для семей, в которых родился второй или последующий ребенок, пользуется наибольшим спросом в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Республике Башкортостан и Новосибирской области. Самарская область входит в ТОП-10 регионов, где также активно оформляют льготную ипотеку. При этом средняя сумма кредита здесь составила более 2 млн рублей.

"В апреле ВТБ, обновив программу госсубсидирования, предложил лучшие на рынке условия по ипотечной ставке — 5% годовых. После чего продажи только за май и июнь выросли на 60% по сравнению с январем-апрелем. По рефинансированию мы предлагаем такие же условия, и с момента старта программы банк уже провел порядка 400 сделок на 700 млн рублей, именно поэтому мы ожидаем дальнейшего спроса среди семьей, которые подходят под эти условия", — прокомментировал Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ.

Программа "Ипотека с господдержкой" позволяет оформить льготный кредит для семей, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок. Максимальная сумма займа в рамках программы — 12 млн рублей для Москвы и Московской области, 6 млн рублей — Санкт-Петербурга и Ленинградской области и в других регионах РФ. Первоначальный взнос составляет от 20%, срок — до 30 лет.

Кредит выдается на приобретение у застройщика готового или строящегося жилья. В сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа также можно приобрести готовое жилье на вторичном рынке и жилые дома с земельным участком.