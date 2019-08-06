Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Торонто

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира серии WTA Premier в Торонто, призовой фонд которого превышает $2,8 млн. На старте турнира Касаткина в трех сетах обыграла 12-ю сеяную немку Анжелику Кербер — 0:6, 6:2, 6:4, пишет sport24.ru.

Матч продолжался 1 час 57 минут. На счету Касаткиной 2 эйса, 8 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. Кербер 2 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11.

Во втором круге Касаткина сыграет с победительницей канадского дерби Бьянка Андрееску — Эжени Бушар (WC).