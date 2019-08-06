Конкурсная комиссия не смогла отобрать кандидата в министры культуры

Конкурсная комиссия, проводившая отбор кандидатов на пост министра культуры Самарской области, не смогла выбрать достойного претендента. Как сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора по результатам открытого голосования конкурсной комиссией "принято единогласное решение не рекомендовать губернатору Самарской области рассматривать кандидатов для назначения".

Напомним, конкурс был объявлен в апреля этого года главой региона. Отбор проходил в три этапа. До последнего из них — индивидуального собеседования дошли 17 человек из 35 подававших заявки.

Сейчас минкульт с приставкой "врио" возглавляет Сергей Филиппов (на фото), занявший этот пост в июне 2015 года.

"Сергей Филиппов работает не один год. Все в порядке, со своей работой он справляется. Но хотелось бы, чтобы в культурной жизни Самарской области был прорыв, — заявлял в январе этого года Дмитрий Азаров. При этом он допускал, что Сергей Филиппов останется работать в этой должности.