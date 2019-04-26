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В регионе стартовал второй этап конкурса на должность министра культуры

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 24 апреля, завершился первый этап открытого конкурса на замещение должности министра культуры Самарской области, сообщает сайт областного правительства.

Напомним, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время своего выступления в финале конкурса "Лидеры России" в Сочи заявил о проведении открытых конкурсов для подбора кадров на высшие посты в региональном правительстве.

11 апреля глава региона в эфире программы "Главная тема" канала "Россия 24" объявил о старте конкурса на должность министра культуры области.

"Сегодня, как никогда, высок спрос на энергичных, талантливых людей. Для них, вместе с лидерами России, мы запустили проект "Кадросфера", опыт которого признан лучшим в стране. Цель проекта — создать кадровый резерв, и не только для государственной или муниципальной власти, а для всего региона. Одним из механизмов привлечения высококлассных специалистов станет открытый конкурс на должность министра культуры. Он стартует 12 апреля, что символично для нашего региона, имеющего "космические" амбиции в любой сфере", — отметил Дмитрий Азаров и пригласил всех, кто чувствует в себе силы, компетенции, принять участие в конкурсе.

Заочный этап конкурса завершен. По словам Анастасии Софьиной, консультанта отдела регионального ресурсного центра, конкурсанты должны были зарегистрироваться на портале "Кадросфера", заполнить данные профиля, пройти тестирование и загрузить на портал свою видеопрезентацию.

Было подано 35 заявочных пакетов, из которых 20 подали мужчины и 25 - женщины. Сейчас пакеты документов обрабатываются, а участники переходят ко второму этапу: до 30 апреля им нужно представить на электронную почту департамента кадровой политики и государственного управления администрации губернатора Самарской области (dkpgu@samregion.ru) предложения по реализации государственной политики в сфере культуры и туризма в Самарской области. Эти предложения будет оценивать конкурсная комиссия и по итогам составит рейтинг участников.

Третий, очный, этап конкурса — прием документов — пройдет с 6 по 15 мая, а 3 июня состоятся индивидуальные собеседования с конкурсной комиссией.

Прием документов для участия в очном этапе осуществляется по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 210, каб. 426, ежедневно с 9.00.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) (кроме выходных и праздничных дней). Контактный телефон: 242-23-32.

Ориентировочная дата подведения итогов конкурса — 5 июня 2019 года.

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