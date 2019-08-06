"АКОМ" едет на выставку "MIMS-AUTOMECHANIKA"

Компания "АКОМ" станет участником московской международной выставки "MIMS–AUTOMECHANIKA-2019". Мероприятие пройдет с 26 по 29 августа в Выставочном комплексе "Экспоцентр" по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 14. Стенд компании "АКОМ" будет располагаться в павильоне №8, зал №1, стенд №D261.

Высокое качество при доступной цене позволяет продукции "АКОМ" успешно конкурировать с зарубежными аналогами. Линейка аккумуляторов бренда включает в себя инновационную серию батарей, производимых по технологиям EFB, AGM, PUNCH с эксплуатационными и потребительскими характеристиками, не уступающими мировым аналогам.

На стенде компании можно будет ознакомиться с ассортиментом продукции завода "АКОМ", изучить его инновационные разработки, увидеть оригинальный интерактивный стенд экстремальных экспедиций "АКОМ — покоритель стихий" и получить профессиональные консультации специалистов завода.