Анастасия Павлюченкова одержала волевую победу над Ариной Соболенко на старте турнира в Торонто

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова одержала волевую победу над белоруской Ариной Соболенко в первом раунде турнира категории Premier 5 в Торонто (Канада) — 3:6, 6:3, 7:5, сообщает championat.com. Анастасия не подала на матч при счете 5:4, но со второй попытки завершила игру в свою пользу.

Поединок продолжался 2 часа 11 минут. Павлюченкова четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и использовала четыре брейк-пойнта из 10. На счету Соболенко четыре эйса, восемь двойных и три брейк-пойнта из восьми.

Следующей соперницей Анастасии станет латвийка Елена Остапенко.