За минувшую неделю еще один житель губернии заболел клещевым боррелиозом

За неделю наблюдения с 29 июля по 4 августа среди населения региона зарегистрирован один случай заболевания клещевым иксодовым боррелиозом, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Самарской области. Случаев клещевым вирусным энцефалитом, а так же моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано.

В ведомстве отмечают, что в целях предотвращения присасываний и предупреждения заражения населения ежегодно проводятся акарицидные обработки на территориях высокого риска заражения людей (парков, скверов, участков леса, прилегающих к населенным пунктам, кладбищ, летних оздоровительных учреждений для детей, туристических баз и др.). На 2019 г. запланировано противоклещевых обработок на общей площади 3254 га. На 5 августа акарицидные обработки проведены на площади 3198,28 га, в том числе на территории ЛОУ — 885,49 га. На территории Самары проведена акарицидная обработка территорий на площади 216,25 га.

По состоянию на 5 августа специалисты ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" исследовали 4628 снятых с людей клещей на зараженность вирусом клещевого энцефалит, в 183 экземплярах обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, что составило 3,9%. На инфицированность боррелиями методом ПЦР было исследовано 4493 клеща, в 128 экземплярах обнаружены боррелии, что составило 2,8%.

В Роспотребнадзоре напоминают, что соблюдение простых правил личной профилактики поможет избежать присасывания клеща и заражения болезнями, которые он переносит: