С начала года 239 жителей региона заболели "мышиной лихорадкой"

За 7 месяцев 2019 г. на территории Самарской области зарегистрировано 239 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) из них около 80% за июнь и июль, что связано с ростом активизации природных очагов, сообщает Управление Роспотребнадзора по Самарской области.

Чаще всего, по данным ведомства, пострадавшие заражаются в Красноярском, Волжском муниципальных районах, а также на территориях Кировского и Красноглинского районов Самары.

Возбудителем болезни является вирус, основной носитель которого — рыжая полевка, самый многочисленный мышевидный грызун до 10 см в длину, мех на спине окрашен в красно-коричневый цвет. Болезнь у полевок протекает в скрытой форме в виде вирусоносительства. Чем выше численность лесных мышевидных грызунов, тем активнее передается вирус от зверька к зверьку.

Заражение человека происходит воздушно-пылевым путем при вдыхании высохших испражнений зараженных грызунов при контакте с травой и сеном, где они обитают. Возможно заражение пищевым путем через продукты и чрез руки, загрязненные выделениями грызунов. Заражения чаще всего происходят при кратковременном пребывании на отдыхе в лесу, при работе в садах, огородах и дачах, по месту жительства, в домах, расположенных вблизи леса, на производстве, связанном с работой в лесу или вблизи него, в сельской местности, при транспортировке сена и соломы и т. д.

Меры предупреждения ГЛПС направлены прежде всего на устранение всякого рода контакта человека с мышевидными грызунами, с их выделениями, норами, на защиту продуктов и питьевой воды от загрязнения ими, недопущение проникновения грызунов в жилые помещения и помещения временного пребывания людей.