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Хоккей Спорт

Для возвращения "Лады" в КХЛ спонсоры должны обеспечить 70% бюджета

ТОЛЬЯТТИ. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Финансирование ХК "Лада" на 70% должно осуществляться из внебюджетных источников, чтобы команда могла вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), пишет tass.ru со ссылкой на правительство Самарской области.

Напомним, что тольяттинская "Лада" выступает в ВХЛ, где по итогам прошедшего сезона занял пятое место в регулярном сезоне, а плей-офф завершил выступление на стадии 1/8 финала.

"В перспективе мы планируем, что "Лада" вернется в КХЛ, но для этого нужен титульный спонсор, который возьмет на себя не менее 70% от бюджета клуба", — сказал собеседник агентства.

Как отмечают в правительстве, чтобы стать привлекательной для потенциального инвестора, команда должна бороться за медали ВХЛ, собирать полные трибуны на матчах, а также развивать детско-юношескую школу.

В правительстве отмечают, что речь идет о достаточно серьезной сумме, поэтому найти спонсора для команды крайне сложно. На сезон-2018/19 был подтвержден бюджет в 800 млн рублей.

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