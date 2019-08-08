Анастасия Павлюченкова завершила выступление в Торонто

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова проиграла латвийке Елене Остапенко, занимающей 82-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 2/6, 6/2, 4/6 во втором круге турнира в Торонто, пишет gotennis.ru.

Матч продолжался 1 час 48 минут. За это время 28-летняя Павлюченкова выполнила два эйса, 13 раз ошиблась при подаче и реализовала семь брейк-пойнтов, а 22-летняя Остапенко четыре раза подала навылет, допустила 15 двойных ошибок и сделала восемь брейков. Ранее счет в личных встречах был 3:1 в пользу латвийки.