Новый фильм Тарантино разочарует многих

Рецензия на новый фильм Квентина Тарантино "Однажды…в Голливуде" (18+), который вышел в прокат 8 августа.

Поймать зрителя

В свое время Квентин Тарантино взорвал Голливуд "Криминальным чтивом". Это была шашка динамита, брошенная в привычные и уже слишком размеренные правила кинематографа. Разворотив все: сделав несмешное смешным, несерьезное серьезным, превратив нелепое в крутое, представив жестокость добродетелью, и смонтировав все не "по порядку", он скромно признался, что все это придумано еще до него, а он лишь занимается цитированием забытых мастеров.

Со временем имя Тарантино начало прочно ассоциироваться с кровавыми особо жестокими сценами, что и стало визитной карточкой его стиля. У него множество своих кинематографических приемов, которыми он умело жонглирует в своих работах, увлекая и веселя зрителей как фокусник. Но вот, кажется, "Однажды…в Голливуде" это первый фильм Тарантино, где все эти приемы настолько искусно и тонко вписаны в сюжет.

Тарантино стал большим режиссером и уже позволяет себе многое — он никуда не торопится; он явно тормозит сюжет, увлекшись какой-то второстепенной сценой, где раскрывается только характер героя, но далеко не история; он готов потратить 20 минут зрительского внимания лишь бы выстроить сцену приезда каскадера в коммуну хиппи в стилистике вестерна. И это прекрасно, потому что в этом и есть настоящее искусство кинематографа, а не в ловком раскручивании клубка сюжета с помощью уверенной ритмики и ловкого монтажа. Тарантино намеренно дразнит и раздражает зрителя — полностью держит его в своих руках. И если в начале своей карьеры он нарушал правила кинематографа, то теперь он разрушает зрительские привычки.

Сложные задачи для лучших актеров

К себе в сообщники Тарантино позвал лучших актеров: Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта. Ди Каприо играет капризного актера, который боится выйти в тираж. А Брэд Питт его дублера и большого друга. Тарантино ставит Ди Каприо самые сложные задачи — сыграть монолог перед зеркалом, как в скорзезовском "Таксисте", и крупным планом следит, как его персонаж входит и выходит из роли киношного злодея. В "Однажды…в Голливуде" Ди Каприо играет Рика Далтона, а Рик Далтон в свою очередь играет роль злодея в выдуманном вестерне. Такая вот кинематографическая матрешка — фильм в фильме, со сложнейшей миссией для актера — сыграть "вдвойне", и для режиссера выстроить перед зрителем еще одну стену, не превратив все это в фарс. И Тарантино этого не боится. Он снимает сцены выдуманного вестерна и по пять, и по 10 минут. Брэд Питт же играет в вестерн с коммуной хиппи, которые в фильме представлены глупым злом. Да и не только хиппи, а все новое у Тарантино в фильме видится глупым, зазнавшимся и нелепым. Даже персонаж Брюс Ли (Майк Мо), который ввел в Голливуде моду на боевики, у Тарантино много говорит, но не слишком хорошо дерется против приверженца старых традиций и правил каскадера Клиффа (Брэд Питт).

Марго Робби в этом фильм правда практически не имеет реплик, а только хлопает своими большими красивыми глазами. Так и задумано у режиссера. Она не столько будущая жертва семейки Мэнсона, сколько мечтающая счастливая и прекрасная актриса, искренне радующаяся своим первым успехам в карьере. Тарантино не боится сажать Марго Робби в роли актрисы Шэрон Тейт в кинозал, где она смотрит реальные фильмы со своей героиней — пусть зрители видят, что Робби практически не похожа на настоящую Тейт. Потом этот момент лишь подчеркнет драматизм между реальной историей и сценарием Тарантино.

Реальность и Голливуд

Для понимания задумки Тарантино и просто для того, чтобы расшифровать название фильма, необходимо знать реальную историю, которая вдохновила автора на написание сценария. Молодую актрису Шэрон Тейт, жену режиссера Романа Полански, зверски убила группировка хиппи под предводительством Чарльза Мэнсона. Шэрон отдыхала дома вместе с друзьями, когда в их особняк ворвались вооруженные ножами и пистолетами молодые люди. Они с особой жестокостью убили беременную на восьмом месяце Шэрон и ее друзей. Шэрон было нанесено около 16 ножевых ранений, пять из которых были смертельными. Та жестокость, с которой было совершено это убийство, сильно напугала американцев — начался закат эры хиппи. Все это зверство настолько врезалось в память, что по этой истории постоянно снимают ужасы и триллеры. Тарантино тоже не остался в стороне. Но сделал это очень тонко — так, что в конце фильма становится слишком не по себе.

Про ракурсы, планы и композицию даже и говорить не стоит — Тарантино здесь давно один из лучших. Возможно, в фильме много имен и персонажей из "золотого" века Голливуда, которые российский зритель вряд ли знает, и это может начать тяготить. Но, извините за небольшой спойлер, драк в "Однажды…в Голливуде" много не будет. Зато киноцитат — море. Кажется, что весь фильм сплошная киноцитата, и даже появляется ощущение, что если Тарантино использует свои любимые киноприемы, это тоже цитата на самого себя в этом сборнике из истории кинематографа.

Да, этот фильм Тарантино понравится не всем, слишком многое себе позволяет режиссер, да еще и драк мало, а ведь его любят и за это. Но "Однажды…в Голливуде" получилась одной из самых тонких и, может быть, даже лиричных историй у Тарантино с прекрасными актерами и восхитительной картинкой.