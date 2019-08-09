В двух районах губернии введен карантин по бешенству

В Камышлинском и Кинельском районах Самарской области введен карантин по бешенству. Соответствующие постановления опубликованы на сайте регионального правительства.

Неблагополучными по бешенству животных признаны с. Камышла и пос. Комсомольский. На их территории нельзя проводить выставки кошек и собак, выводки и натаски собак. Также в данных населенных пунктах запрещается продавать домашних животных и вывозить их с подкарантинной территории.

Ограничительные мероприятия будут действовать с 7 августа по 7 октября.