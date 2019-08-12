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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" обеспечит высокоскоростным интернетом социально значимые объекты в Самарской области

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" выступит в Самарской области партнером государства в реализации федерального проекта "Информационная инфраструктура" - составляющей части национальной программы "Цифровая экономика". Компания построит высокоскоростные волоконнооптические линии связи до 841 социально значимого объекта губернии.

Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Оператор признан победителем аукциона на территории региона и заключит контракт с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Компании до конца 2021 года предстоит построить около 800 км оптики до 98 сел и деревень региона. Доступ к цифровым сервисам получат более 226 фельдшерско-акушерских пунктов, свыше 615 образовательных учреждений, органы государственной власти, сельские администрации и пожарные части.

"Без мощной и надежной инфраструктуры цифровой экономики быть не может. "Ростелеком" не просто строит оптические линии связи в малые населенные пункты - он создает основу нового этапа жизни села. Цифровизация меняет статус этих территорий: они становятся более привлекательными и комфортными для жителей губернии", - считает врио заместителя председателя правительства области - руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин.

На первом этапе проекта, в текущем году, оператор подключит к сети передачи данных 219 учреждений.

"Устранение цифрового неравенства дает жителям малых населенных пунктов возможность наравне с горожанами проводить интернет-платежи, пользоваться государственными услугами в электронном виде в медицине, образовании, в сфере социальной защиты или общаться в социальных сетях", - пояснил заместитель директора - технический директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком" Петр Могилевский.

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