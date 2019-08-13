Индекс RSBI: В регионах с высокой деловой активностью предприниматели меньше обращаются за кредитами

Деловая активность малого и среднего бизнеса по итогам 2 кв. находится в зоне роста в 14 российских регионах из 23, принимавших участие в исследовании "Индекс RSBI", проводимом ПСБ совместно с "Опорой России".

Наиболее высокие показатели деловой активности второй квартал подряд демонстрируют предприниматели республики Башкортостан (58,9 п.), Тюменской области (57,8 п.) и Забайкальского края (56,4 п.) Притом что общее значение Индекса RSBI по России во 2 кв. составило 52,0 пункта.

Наибольший спад деловой активности зафиксирован в Иркутской области (47,5 п.), Красноярском (47,7 п.) и Пермском крае (48,7 п.).

Больше всего за кредитами во 2 квартале обращались предприниматели Удмуртии, Кировской области, Пермского края и Московской области. Наименьший спрос на кредиты показали МСБ в Нижегородской области, республиках Башкортостан и Татарстан. В целом спрос на кредиты выше среднего показателя по России (19%) зафиксирован в 13 регионах.

"Мы наблюдаем, что в регионах с высокой деловой активностью ситуация в экономике развивается неплохо и кредитные ресурсы малому бизнесу просто не нужны. Роста оборота и прибыли вполне хватает для обеспечения инвестиций, закупок и ведения текущей деятельности. Кредиты — это относительно дорогой ресурс и, как правило, благополучный бизнес использует их по минимуму, — комментирует результаты исследования руководитель среднего и малого бизнеса ПСБ Константин Басманов. — В регионах с низкой деловой активностью кредиты используются как один из источников для поддержки бизнеса".

Наибольшая доля отказов в кредитовании МСБ была зафиксирована в Ростовской области, Забайкальском крае, Республике Удмуртия, наименьшая — в Нижегородской области, Республике Башкортостан, Ярославской и Свердловской областях.