Банк "Открытие" снизил ставки по ипотеке

Банк "Открытие" повторно улучшил условия по действующим программам ипотечного кредитования. Снижение ставок составило 0,3% по всем ипотечным программам. Теперь процентная ставка составляет от 9% годовых.

Изменения коснулись и программы "Военная ипотека". Теперь кредит предоставляется под 9,1% годовых. Минимальный первоначальный взнос по программе остался без изменений и составляет 20%.

Для программы "Апартаменты" утверждена супер-ставка в размере 9,5%, которая действует при приобретении апартаментов в компании "Интеко".

Банк "Открытие" постоянно работает над созданием самых выгодных предложений на рынке. И при появлении возможности оперативно реагирует на изменения рынка кредитования.

"Во втором полугодии можно ожидать возобновления роста выдач ипотеки в России. Обычно в конце года всегда наблюдается повышение темпов роста кредитования, если нет кризисных процессов и резкого повышения ключевой ставки, — заявил Михаил Чамров. При этом начавшееся с 1 июля введение эскроу-счетов на ипотечное кредитование повлияет незначительно. Мы ожидаем органический рост объемов выдач кредитов на покупку жилья на первичном рынке".

Во втором полугодии банк "Открытие" намерен сохранить высокие темпы роста ипотечного кредитования.