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Предполагаемый виновник ДТП на Кряжском шоссе - владелец компании "Геостар"

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Предполагаемый виновник ДТП на Кряжском шоссе 41-летний Сергей Симонов возглавляет компанию "Геостар", а также является единственным собственником данного юрлица, сообщает "Самарское обозрение".

Фирма специализируется на осуществлении геодезических и картографических работ, в числе ее заказчиков — администрации Сызрани, Новокуйбышевска, сельских поселений Кинель-Черкассы и Красноармейское, а также областной кардиодиспансер (для него "Геостар" проводил работы по вводу в эксплуатацию ультразвукового диагностического аппарата). Выручка компании Симонова в 2017 г. — 17,467 млн руб., чистая прибыль — 6,354 млн рублей.

Напомним, 9 августа в 10:35 на Кряжском шоссе Hyundai Genesis Сергея Симонова столкнулся с оказавшейся на пути Lada Granta под управлением 37-летнего водителя, который стоял под запрещающий сигнал светофора. От удара отечественная легковушка врезалась в автомобиль Kia Rio, которым управлял 41-летний мужчина. А Hyundai Genesis после этого столкнулся с деревом, стоящим на обочине за остановкой общественного транспорта.

В итоге на месте ДТП погибли водитель отечественного автомобиля и его 31-летний пассажир. А в больнице скончался 25-летний пассажир автомобиля Kia Rio.

Ранее СМИ публиковали видео с места аварии, на котором водитель Hyundai пояснял, что перед ДТП потерял сознание. А на видео с автомобильного регистратора было видно как Genesis на большой скорости протаранил стоявшие легковушки и протащил их несколько десятков метров.

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