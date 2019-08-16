Счетная палата уличила АПИ в нецелевом расходовании средств и неэффективности

Счетная палата Самарской области провела проверку эффективности деятельности некоммерческой унитарной организации Фонд "Агентство по привлечению инвестиций Самарской области", по результатам которой выявила ряд нарушений. В частности ревизоры выясняли куда организация тратила бюджетные деньги в 2015–2018 гг. и истекшем периоде 2019 года.

В Счетной палате отмечают, что расходы агентства на 2019 г. увеличились по сравнению с предыдущим более чем на 50% по следующим показателям: на оплату труда на 73%; начисления на оплату труда на 76%; расходы на приобретение расходных материалов и канцелярских товаров на 135%; арендные платежи за арендуемые помещения на 65%; расходы на оплату услуг связи на 105%.

Фонд оплаты труда сотрудников НО "АПИ" на 2019 г. увеличился с 9,4 млн руб. по итогам 2018 г. до 16,4 млн руб., что связано с увеличением штатной численности организации.

Также проверяющие выявили факты нецелевого расходования средств областного бюджета, произведенных агентством в рамках договоров о предоставлении субсидий в 2015, 2016, 2018 годах. Например, 50 тыс. руб. организация потратила на оплату стоимости пользования легковым такси в командировках и приобретение кофемашины, еще 236 тыс. руб. ушло на услуги по обслуживанию компьютерной сети АПИ, в том числе настройке оборудования на рабочих местах сотрудников, при отсутствии компьютерной техники на балансе организации. Кроме того, обнаружился факт неправомерного завышения размера планируемых расходов на обслуживание сайта и интерактивной карты-схемы "Инвестиционная карта Самарской области", а также в части включения в расходы на оплату труда НО "АПИ" расходов по договорам возмездного оказания услуг на общую сумму более 1 млн рублей.

При этом контролерами Счетной палаты установлено, что система показателей эффективности, применяемая АПИ, не соответствует утвержденным приказом министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Нормативно-правовые акты, на основании которых организация осуществляет свою деятельность и разрабатывает ежегодные планы, не предусматривают передачу в полном объеме полномочий по сопровождению инвестиционных проектов по принципу "одного окна" НО "АПИ". Полномочия в соответствии с НПА Самарской области возложены на органы исполнительной власти региона, к которым в силу законодательства АПИ не относится.

Также в Счетной палате не смогли оценить эффективность деятельности Агентства по привлечению инвестиций по поддержке инвесторов на примере конкретных инвестиционных проектов. Дело в том, что документальное подтверждение конкретных мероприятий по их сопровождению специалистами организации в проверяемом периоде отсутствует. Не нашли проверяющие и документов, подтверждающих факты обеспечения консультационной, информационной и правовой поддержки субъектам инвестиционной деятельности в НО "АПИ" — соответствующие реестры агентством не ведутся.

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены факты грубого нарушения НО "АПИ" требований к бухгалтерскому учету: искажение бухгалтерской отчетности за 2017 г. более чем на 10%; отсутствие у организации первичных учетных документов по личному составу за период с 1 июля 2015 г. по 31 марта 2019 года.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен Счетной палатой губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу и прокуратуру.