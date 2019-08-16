В Сызрани подростки закидали поезд камнями

В дежурную часть Сызранского линейного отдела от дежурного по ст. Октябрьск поступила информация, что около пешеходного моста машинист тепловоза увидел группу детей, которые кидали камни в проходящие поезда.

В ходе поисковых мероприятий сотрудники отделения по делам несовершеннолетних выявили четырех подростков в возрасте от 12 до 15 лет, учащихся различных школ Октябрьска. Подростки не отрицали своей причастности к совершению противоправных действий.

Они рассказали полицейским, что в тот день, они направлялись в сторону реки Волга, чтобы покупаться, двое из них из-за хулиганских побуждений стали кидать камнями в проходящий мимо пассажирский состав. Также ребята пояснили, что их действия не были заранее спланированными и раскаялись в содеянном.

Проведенным осмотром, повреждений состава обнаружено не было. Также не был нарушен график движения поездов на этом участке. Однако, была создана опасность наступления таких последствий.

С подростками и их родителями проведены профилактические беседы, а в отношении последних были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".