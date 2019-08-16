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Музеи и выставки Культура

Рядом с фабрикой-кухней появится стрит-арт объект

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Третьяковская галерея представит в Самаре стрит-арт объект рядом с будущим филиалом, сообщает пресс-служба музея.

Фото: taburent.ru

С 17 по 19 августа звезда стрит-арта Миша Most распишет трансформаторную подстанцию, которая будет снабжать электричеством самарский филиал музея. На здании появится мурал о месте энергии в жизни человека и в развитии человечества.

Презентуют объект 19 августа в 17:00. Подстанция располагается за сквером "Памяти борцов революции", недалеко от здания на ул. Луначарского, 3.

Филиал Третьяковки в Самаре планируют открыть в здании фабрики-кухни завода им. Масленникова (архитектор Е.Н.Максимова, 1932). Постройка в форме серпа и молота - один из шедевров советского конструктивизма. Миша Most в своей работе вдохновляется этим стилем и переосмысливает его.

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