В Фабрику-кухню вложат более 200 млн руб. на первые работы

ФГБУ "Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО" ищет подрядчика для первоочередных противоаварийных работ на Фабрике-кухне, сообщается в документах госзакупки.

Начальная цена контракта - более 232,4 млн рублей.

Напомним, в сентябре 2018 г. стало известно, что в здании Фабрики-кухни откроется филиал Третьяковской галереи. В июне этого года РОСИЗО должно начать процесс передачи здания галерее. А филиал планируют открыть к Международному дню музеев в 2022 году. До этого времени должны закончить реставрацию объекта, стоимость которой по предварительным оценкам составляет около 1 млрд рублей. Работы планируют начать в июне.