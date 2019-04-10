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В Фабрику-кухню вложат более 200 млн руб. на первые работы Фабрику-кухню как филиал Третьяковки планируют открыть в 2022 году Передача здания Фабрики-кухни Третьяковке начнется в июне В Самаре отреставрируют усадьбу купца Кириллова Разработан проект консервации "Реального училища"

Архитектура Культура

В Фабрику-кухню вложат более 200 млн руб. на первые работы

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ФГБУ "Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО" ищет подрядчика для первоочередных противоаварийных работ на Фабрике-кухне, сообщается в документах госзакупки.

Фото: Антон Сенько

Начальная цена контракта - более 232,4 млн рублей.

Напомним, в сентябре 2018 г. стало известно, что в здании Фабрики-кухни откроется филиал Третьяковской галереи. В июне этого года РОСИЗО должно начать процесс передачи здания галерее. А филиал планируют открыть к Международному дню музеев в 2022 году. До этого времени должны закончить реставрацию объекта, стоимость которой по предварительным оценкам составляет около 1 млрд рублей. Работы планируют начать в июне.

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