Фабрику-кухню как филиал Третьяковки планируют открыть в 2022 году

Самарскую Фабрику-кухню как филиал Третьяковской галереи планируют открыть к Международному дню музеев в 2022 году. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Очередное заседание рабочей группы по вопросу сохранения и дальнейшего использования "Фабрики-кухня завода им. Масленникова" под председательством заместителя министра культуры РФ Сергея Обрывалина состоялось в четверг, 4 апреля, в Москве.

По итогам совещания Александр Хинштейн рассказал, что все работы идут по графику в соответствии с утвержденной "дорожной картой". К настоящему времени проектировщики завершили все подготовительные работы по изменению ранее сделанного проекта, под нужды Третьяковской галереи. Проектная документация с корректировкой направлена на экспертизу, которая должна завершиться 10 мая. До конца мая текущего года весь проект полностью — с согласованием и заключением экспертизы и всей рабочей документацией — должен быть готов. В июне стартует процесс передачи объекта от "РОСИЗО" Третьяковской галерее и с параллельным созданием подразделений Третьяковской галереи. На 2020 г., по словам парламентария, планируется начало реставрационных работ.

"Наша задача к 18 мая 2022 г. — к Международному дню музеев открыть здание спасенной Фабрики-кухни. Понятно, что уже дальше начнутся работы по наполнению самого здания картинами, произведениями искусства. Это тоже требует времени — примерно шесть месяцев, потому что для музея очень важен климат, который должен войти в определенные параметры. Но главное, к чему мы стремимся — в 2022 г. обновленная спасенная из руин "Фабрика-кухня завода им. Масленникова" должна открыть свои двери как филиал Третьяковской галереи", — заключил Александр Хинштейн.