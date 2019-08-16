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ВТБ открыл в Тольятти новый офис обслуживания

ТОЛЬЯТТИ. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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16 августа банк ВТБ в городе Тольятти торжественно открыл новый офис "Лесная слобода". Он расположен на улице 40 лет Победы, 28. Это уже 38-я точка обслуживания клиентов региональной сети банка в Самарской области и 11-я — в Тольятти.

Фото: предоставлено банком ВТБ

В "Лесной слободе" можно оформить кредит наличными и карту, открыть счет или вклад, осуществить денежный перевод. Сотрудники фронт-линии помогут посетителям выбрать нужных специалистов по вопросам оформления ипотеки, автокредитов и инвестиционных продуктов. Также в отделении есть комфортный зал ожидания для клиентов и зона самообслуживания 7/24, где установлено два современных банковских терминала.

Новый офис обслуживания будет работать с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00 часов.

Управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков подчеркнул: "В рамках стратегии банка мы ориентируемся на потребности наших клиентов и стремимся к тому, чтобы они могли обслуживаться у нас доступно и комфортно. Именно поэтому мы стали первым крупным банком, который открыл отделение рядом со строящимся жилым кварталом "Лесная Слобода". Новая точка продаж важна не только для местных жителей, но и для сотрудников торговых сетей, которые находятся в непосредственной близости от офиса".

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