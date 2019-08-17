При ночном пожаре в квартире на ул. Тополей в Самаре пострадал мужчина

В субботу, 17 августа, в 4:38 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в квартире дома № 20 по ул. Тополей в Промышленном районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огонь охватил площадь в 20 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В его тушении принимали участие пять отделений огнеборцев в составе 22 человек, которые использовали шесть единиц техники.

Во время тушения из здания было эвакуировано пять человек.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что во время пожара пострадал мужчина в возрасте около 57 лет.

Очаг возгорания удалось локализовать в 5:03, а полностью пожар был ликвидирован в 5:20. Обстоятельства возгорания и ущерб устанавливаются.