Тела двух человек найдены при тушении пожара в Самаре

В субботу, 17 августа, в 22:50 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме № 7 по ул. Балаковской, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит частный дом и надворные постройки. Огонь охватил площадь в 100 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В тушении участвовали пять отделений огнеборцев в составе 23 человек, которые использовали семь спецмашин.

Пожар удалось ликвидировать в 23:22.

В ГУ МЧС России по Самарской области отмечают, что при разборе обгоревших конструкций были обнаружены тела двух человек. Их личности и причины гибели устанавливаются.

Также выясняются причины возгорания и причиненный ущерб.