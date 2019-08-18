Пожар на мазутном озере в Самаре ликвидирован

В воскресенье, 18 августа, в 15:35 пожар на мазутном озере у п. Падовка в Кировском районе был ликвидирован, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, что сообщение о данном пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 13:28.
В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что площадь возгорания составляла 400 кв. м.
Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В тушении участвовали 28 человек, которые использовали 11 спецмашин.
Погибших и пострадавших нет.