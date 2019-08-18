Пожар на мазутном озере в Самаре ликвидирован

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В воскресенье, 18 августа, в 15:35 пожар на мазутном озере у п. Падовка в Кировском районе был ликвидирован, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.